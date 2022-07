Albisola e il mondo della ceramica piangono la scomparsa di Valter Boj

"Mi unisco al dolore degli artisti albisolesi che oggi piangono il collega Valter Boj. Per me Valter non era solo un artista eclettico e di talento, era prima di tutto un amico. Ciao Valter".

Questo il ricordo del consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano del ceramista albisolese mancato all'età di 63 anni. Stimato e apprezzato per le sue opere negli anni aveva lavorato nelle ceramiche Lino Grosso, da Giuseppe Mazzotti e negli anni 70 alle Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina.

"Di te mi rimangono bei ricordi e gli splendidi piatti appesi in bella mostra nel mio salotto, scelti per me appositamente da te tra tante tue opere" ha continuato Bozzano.