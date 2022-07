Prenoto Salute, 373 prenotazioni in un’ora. Toti: "Grande apprezzamento dei liguri verso la nuova piattaforma"

Sono state 373 le prenotazioni effettuate in poco più di un’ora su "Prenoto Salute" (prenotosalute.regione.liguria.it), la nuova piattaforma, partita questa sera alle 19, che offre ai liguri la possibilità di prenotare la diagnostica e gli esami radiologici da un pc o qualunque dispositivo mobile, 24 ore su 24.

“È un sistema pensato per smaltire le liste d’attesa e razionalizzare l’offerta – spiega il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – e con la nuova piattaforma di Liguria Digitale, innovativa ed estremamente comoda per il cittadino, abbiamo uniformato l’offerta sanitaria, tenendo anche sotto controllo le liste d’attese. Dopo la risposta altamente positiva dei cittadini verso Prenoto Vaccino, questi primi numeri ci dimostrano che i liguri hanno apprezzato la comodità e velocità del nuovo sistema di prenotazione, senza dimenticare comunque che saranno sempre attivi Cup e farmacie per chi preferisce invece continuare a utilizzare il metodo tradizionale”.

"Al di là dell'ottima performance della partenza - ha detto Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale - che ha visto 373 prenotazioni nella prima ora, tantissime se si considera che la media giornaliera nell’ultima settimana era appena sopra le 2000 prenotazioni - è interessante rilevare come, con la nuova funzione di scelta dell'Asl, il 4% delle prenotazioni è stato fatto in un'altra Asl ligure diversa da quella di residenza. Quindi il servizio è partito bene, nonostante due attacchi hacker in corso nella giornata di oggi, di cui uno proprio mentre stavamo avviando Prenoto Salute. Delle prenotazioni complessive della giornata di oggi, l'11% è stato fatto attraverso Prenoto Salute”.



Disponibile anche un servizio di assistenza, diversificata in base alle esigenze di tutte le fasce di popolazione, che prevede un servizio dedicato all’utilizzo di Prenotosalute disponibile al numero verde 800.938.818. In occasione dell’avvio del servizio l’assistenza telefonica sarà attiva venerdì 29 fino alle ore 22 e sabato tutto il giorno, dalle 8 alle 18.

Disponibile anche un tutorial per vedere come utilizzare Prenoto Salute.