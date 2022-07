Bando per il chiosco di Zinola a Savona, Autorità Portuale ha dato parere favorevole per la concessione ad una cooperativa sociale

Parere favorevole al rilascio a favore della N&D Cooperativa Sociale per la concessione relativa al chiosco di Zinola, vista la rinuncia del precedente assegnatario.

Era attesa la decisione del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale sul tema che ha visto quindi approvato i provvedimenti relativi al rilascio, il rinnovo, la voltura e la sospensione autorizzazioni e concessioni.

Il bando di gara per la concessione decennale demaniale marittima per il fabbricato ad uso turistico ricreativo sulla spiaggia del quartiere savonese era stato aggiudicato lo scorso 30 giugno dal Comitato di gestione ma il concessionario aveva rinunciato.

"L'assegnatario ha rinunciato quindi verrà rifatta la commissione e il Comitato valuterà la seconda offerta pervenuta" aveva detto il direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Canavese.

Non erano mancate però le discussioni tra i residenti, in quanto il rilascio era avvenuto con la stagione estiva già iniziata e ulteriori ritardi avrebbe fatto praticamente saltare l'estate.

Il consigliere di maggioranza della lista "RiformiAmo Savona" Carlo Frumento aveva infatti già pronta una lettera: "In qualità di Consigliere Comunale con delega al quartiere di Zinola, a seguito delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini abitanti in prossimità dei giardini del quartiere, porto alla vostra attenzione un problema che considero di primaria cd urgente importanza. Il bar di nuova cognizione non è stato ancora attivato e secondo le informazioni raccolte dal sottoscritto il vincitore del bando si è dichiarato non disponibile ad aprire la struttura visti i problemi burocratici ancora in corso con l'Autorità Portuale - dice il consigliere Frumento - Dato per certo che questa attività, per quest'estate, non può risolvere i problemi dobbiamo attivarci per predisporre sulla spiaggia libera n° 2 wc chimici ed una doccia, il tutto a servizio della spiaggia libera".

"Oltre a ciò mi viene segnalato che i bagni in muratura costruiti in prossimità del giardino Matini sono chiusi mentre potrebbero risolvere una parte dei problemi se lasciati aperti e puliti da addetti comunali ed eventualmente dalle persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza che a turno potrebbero occuparsi della tenuta in esercizio di questa struttura, in particolare nei giorni di venerdì, sabato e domenica quando la spiaggia di Zinola ed i giardini sono invasi da una moltitudine di persone" ha proseguito l'esponente della lista "RiformiAmo Savona".

L’intervento di riqualifica della passeggiata compresa tra Savona e Vado Ligure aveva visto la partecipazione dell’Autorità Portuale che, con un investimento di 800 mila euro, aveva realizzato due edifici a servizio della spiaggia libera del quartiere savonese.

Il primo, realizzato in legno e dotato di vetrate, ospiterà quindi un bar, una sala destinata ad uso ricreativo e un deposito per sdraio e ombrelloni; il secondo, è dotato di servizi igienici, spogliatoi e docce, accessibili anche a persone con difficoltà motorie o disabilità.