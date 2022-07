Finale, slalom tra buche e terra in via 25 Aprile. Il Comune: "Chiederemo all'impresa il rispristino" (FOTO)

Tanto importante per alleggerire il traffico, quanto pericolosa, soprattutto se si viaggia con lo scooter e nel caso di pioggia.

Così si possono riassumere gli ultimi anni di vita di via 25 Aprile a Finale Ligure, quella sorta di circonvallazione tra Marina e Borgo che permette di bypassare l'Aurelia quando è bloccata per lavori o semplicemente rallentata dai congestionamenti dovuti al passaggio di molti mezzi.

Da tempo, infatti, la strada presenta numerose buche e dislivelli peggiorati e in parte creatisi col passaggio dei tantissimi mezzi pesanti necessari per istituire e quindi portare a conclusione il tanto discusso cantiere per la costruzione di box e di palazzine al di sotto e affianco all'ex ospedale Ruffini.

Diverse sono stati nel tempo gli incidenti, in particolare di persone a bordo di motorini, che oltre alla presenza di questi ammaloramenti in alcuni casi hanno perso il controllo del proprio mezzo a causa della terra smossa proprio dagli scavi.

Dell'argomento se n'è parlato anche nell'ultima seduta del consiglio comunale finalese su precisa domanda della consigliere di minoranza Marinella Geremia (Lega) la quale, oltre a sottolineare come un ripristino sia necessario per la sicurezza stradale, ha ricordato come "la struttura del Ruffini sarà altamente potenziata nei prossimi anni con l'istituzione dell'ospedale di comunità", con un conseguente aumento di traffico.

"L'intenzione dell'Amministrazione è chiedere all'impresa che sta eseguendo i lavori di farsi totalmente carico del rifacimento della strada, ovviamente al termine del cantiere - ha risposto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Seppur non sia questo all'interno della convenzione edilizia dove si sono fatte scelte di utilizzo degli oneri differenti, riteniamo sia doveroso da parte loro ripristinare l'asfalto danneggiato a causa del grosso cantiere".

Una risposta che non ha soddisfatto la sezione locale di Grande Liguria che chiede un intervento più immediato: "La situazione è pericolosa e non può essere lasciata così come si trova ora fino alla chiusura dell'intervento. Pensiamo che ora l'impresa debba tappare i buchi e dislivelli che abbondano e finito i lavori riasfaltare il tratto di strada in oggetto. Noi siamo per l'iniziativa privata sempre, ma come si dice chi rompe paga".