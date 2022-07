Sassello, abbandono rifiuti, feste e fuochi liberi al lago dei Gulli: il sindaco firma un'ordinanza di divieto di transito ai veicoli a motore

Dietro di transito per i veicoli a motore nella strada in località Albergare, nel tratto al bivio tra l'agriturismo Romano e il lago dei Gulli e la strada comunale "Gruppin-Ciua" da ieri sabato 30 luglio fino all'11 settembre tutti i giorni e dal 17 al 30 settembre il sabato e i festivi.

Questa l'ordinanza firmata dal sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo che ha preso questa decisione, come avvenuto lo scorso anno, dopo che nella speciale cornice sassellese spesso sono state riscontrate situazioni di degrado causate dall’abbandono dei rifiuti, da macchine parcheggiate in ogni modo che spesso non hanno consentito ai residenti di raggiungere le loro abitazioni, di feste con musica ad alto volume e di fuochi liberi ai margini della Foresta della Deiva.

Gli ultimi anni infatti hanno visto un maggiore afflusso di persone a vedere alcuni luoghi del territorio particolarmente caratteristici come il lago dei Gulli che rappresenta un ambito valore per la provincia di Savona sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, individuato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ed è uno dei luoghi tra i più importanti del Parco Beigua - Unesco Global Geopark, per la presenza degli "sferoidi di Lherzolite", una roccia intrusiva di colore verde scuro.

La decisione è stata presa in quanto la strada vicinale denominata "Albergare" ed il tratto interpoderale della località "Grupin-Civa" che conduce verso il Lago dei Gulli, per dimensioni e caratteristiche, non può essere gravata da un carico eccessivo di traffico motorizzato, in quanto non sarebbe garantita l'incolumità dei mezzi e delle persone, soprattutto in considerazione alle giornate con un maggiore afflusso turistico.

"Il notevole afflusso di individui e mezzi a motore sta dimostrando una mancanza di sensibilità degli utilizzatori, i quali, con il proprio comportamento, ledono l'opportuna conservazione del biosistema circostante all'area del Lago dei Gulli, minando la salvaguardia dei luoghi di grande pregio naturalistico e di indiscutibile bellezza paesaggistica" viene spiegato nell'ordinanza.

Verranno applicate delle deroghe ai mezzi destinati alle attività agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, alla vigilanza forestale, alla vigilanza ambientale ittico venatoria, antincendio, alla pubblica sicurezza, oltre ai mezzi utilizzati per il servizio pubblico e ai soggetti titolati ad esercitare le attività all'interno delle unità di gestione presenti; ai mezzi di proprietà del Comune di Sassello e del Comune di Mioglia per eventuale pulizia del sito del Lago dei Gulli nelle rispettive porzioni di territorio; ai veicoli muniti di apposito contrassegno 'invalidi"; ai veicoli muniti di apposita autorizzazione.

E' vietato quindi il transito e la sosta a camper e caravan su tutto il tratto di strada interessata dall'ordinanza ed è presente il divieto di transito permanente a tutti i mezzi motorizzati nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 05.00), eccetto gli autorizzati o coloro che rientrano nelle deroghe.