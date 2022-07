Bergeggi tra spettacolo e natura: il 4 e 5 agosto due serate in musica e non solo

Doppio appuntamento musicale per aprire il mese di agosto a Bergeggi.

Giovedì 4, a partire dalle 19.15, sarà tempo di un'escursione serale con accompagnamento musicale del "Pizzacanduo", composto dai maestri Paola Esposito (mandolino) e Marco Pizzorno (chitarra) che proporranno le "Pizzicate di chitarra e mandolino nei sentieri di Bergeggi in una sera d'estate".

La partecipazione libera ma con prenotazione obbligatoria alla guida Gae Barbara (347.0842691). Il ritrovo sarà davanti all'Ufficio Iat - Casa del Turismo sulla Via Aurelia e la durata dell'evento sarà di tre ore (inclusa la parentesi musicale di 45 minuti) dove si percorreranno 5 km con un dislivello di 270 metri. Presentarsi quindi muniti di scarpe da trekking (eventualmente da ginnastica ma con suola sagomata), acqua, cena al sacco e torcia.

Venerdì 5 invece saranno gli "Sherocks" ad animare la serata, a partire dalle 21.30, in piazza XX Settembre con loro concerto, sempre a ingresso gratuito.

Forti di un'intensa attività live, porteranno in scena non un semplice concerto ma un vero spettacolo musico-culturale chiamato 'Quando le Donne del Rock incontrano il Cinema'. Gli Sherocks raccontano, con una nuova presentazione che alterna momenti di cinematografia ad ampi spazi di musica dal vivo, i contributi delle Donne della musica al mondo del cinema. Attrici, registe, autrici di indimenticabili colonne sonore. A partire dall'intramontabile personalità di Aretha Franklin, comparsa in qualità di attrice nel famosissimo film-musical 'The Blue Brothers', passando per la Voce incredibile di Whitney Houston anche lei attrice nella pellicola cinematografica 'The bodyguard', fino alla più recente Lady Gaga che con il film 'A star is Born' si afferma come attrice, cantautrice e viene riconosciuta con un premio oscar. Sono, quindi, le donne le protagoniste di questo spettacolo, nel quale è sottolineata la loro forza, l'audacia nell'affrontare le difficoltà della vita, ma soprattutto la forte propensione all'essere Rock non solo nella musica e nei testi delle canzoni, ma anche nella vita di tutti i giorni.