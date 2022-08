Savona Calcio, l'ex presidente Marinelli: "Colpa dell'amministrazione comunale" (VIDEO)

Una piazza San Michele ribollente d'entusiasmo è stata la cornice del vernissage dell'Albenga. La stessa carica apparsa negli occhi e nelle parole del presidente Simone Marinelli a margine dell'evento.

Soddisfazione dal massimo dirigente per il mercato col ritorno lampo dei fratelli Graziani come una ciliegina sulla torta ma anche la voglia di non abbassare la guardia per essere competitivi il più possibile e lottare per la promozione. Ma anche a livello societario sono state positive le sensazioni riscontrate.

Non poteva poi mancare un richiamo alla storia, interrotta con qualche scintilla, col Savona. Ancora una volta l'attacco è stato al mondo politico, accusato di aver usato e non sostenuto la società calcistica cittadina.