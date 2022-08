Cannabis medica, in Consiglio regionale Arboscello (Pd) chiede chiarezza. L'assessorato: "Servizio mai sospeso, non risultano problematiche"

Il tema legato all'Ambulatorio per la terapia del dolore di Asl2 e della somministrazione di cannabis terapeutica ai pazienti è approdato quest'oggi in Consiglio regionale.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se sono stati rilevati problemi nella dispensazione delle preparazioni a base di cannabis e quante sono le giacenze presso le farmacie ospedaliere di Asl 2. Il consigliere ha dichiarato che in questi giorni è stata rifiutata ad alcuni pazienti, in cura presso il Santa Corona, la somministrazione della cannabis terapeutica e che questi sono stati costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine.