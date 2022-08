Spiagge sicure, Ripamonti (Lega): "Bene i fondi per Liguria, a Savona saranno destinati ben 210mila euro"

"Grande soddisfazione per gli stanziamenti relativi al biennio 2022-2023 che, attraverso il Fondo Sicurezza Urbana e il Fondo Unico Giustizia, sono in dirittura d'arrivo per le province liguri, così da implementare la sicurezza delle nostre comunità. Giunge dunque a compimento un lavoro meticoloso, iniziato con Matteo Salvini nel 2018 quando era ministro dell'Interno, e proseguito dall'impegno del sottosegretario Nicola Molteni, che pone la sicurezza delle nostre città, delle nostre spiagge, dei nostri centri storici al centro dell'agenda politica, intercettando così la forte domanda di legalità che sale dai cittadini. A Savona saranno destinati ben 210mila euro, che potranno essere impiegati in interventi mirati ed adeguati".

Così il senatore ligure della Lega Paolo Ripamonti.