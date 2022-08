Disabilità, Costa: “Stato-Regioni: ok allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'acquisto di protesi per le attività sportive amatoriali"

"Alcune settimane fa sono venuto a conoscenza della commovente storia del giovane Giorgio, l'atleta 17enne di Levanto che ha subito l'amputazione della gamba destra. La sua esperienza, comune a moltissime persone in Italia, ha messo in luce nuovamente la problematica del costo delle protesi a carico di pazienti e famiglie. Ho preso molto a cuore la questione ed è per questo motivo che accolgo con grande soddisfazione il recepimento, ad opera della Stato-Regioni, dell'intesa che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità. Questo provvedimento ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena inclusione sociale".

E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine della seduta odierna della Stato-Regioni, a cui ha partecipato in rappresentanza del Ministero della Salute.