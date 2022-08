Loano, furgone scardina la sbarra del passaggio a livello di viale Libia

Nuovo incidente in corrispondenza di uno dei diversi passaggi a livello che dalla via Aurelia conducono verso il centro di Loano, precisamente all'altezza dell'intersezione con Viale Libia.

Intorno alle 10 di stamani, l'autista di un furgone, pare a causa del sole che lo avrebbe temporaneamente accecato, non si è accorto della chiusura del passaggio con la sbarra abbassata andandovi così a sbattere contro danneggiandola.

Sul posto sono dovuti intervenire i tecnici delle Ferrovie dello Stato per ripristinare la barriera. Nel frattempo la circolazione ferroviaria è però stata rallentata, come, in parte, anche quella delle auto verso il centro, causando diversi disagi.

A regolare il traffico ed eseguire gli accertamenti di rito sono intervenute anche Polstrada e Polizia locale.