Savona, Russo convoca i sindaci del distretto sociosanitario 7. Bozzano (Italia al Centro): "Una sorta di ammissione di colpa"

"Apprendo con piacere che il Sindaco Russo, in qualità di portavoce del Distretto Sociale n. 7 Savonese dell’Asl 2 , ha seguito il mio consiglio e assecondato la richiesta dei sindaci interessati, convocando finalmente una riunione riparatoria per confrontarsi sul 'parere espresso al Bilancio di Previsione dell’Asl 2'. Un parere che avrebbe dovuto arrivare in rappresentanza dei 14 sindaci dei Comuni che rientrano nel Distretto sociosanitario ma che, come ho già sottolineato settimane fa, è stato esplicitato durante il Comitato di Rappresentanza senza che molti dei diretti interessati ne sapessero nulla, con una presa di posizione del capoluogo che ha lasciato senza parole". Così in una nota il consigliere regionale di "Italia al Centro, con Toti Presidente", Alessandro Bozzano.

"Certo, la convocazione per l’incontro di questo pomeriggio indetta da Russo è da considerarsi a dir poco tardiva, ma la voglio leggere come una sorta di ammissione di colpa del sindaco di Savona, che pare abbia compreso il proprio grave errore procedendo contro ogni logica rappresentativa" continua Bozzano.

"Sarebbe infatti stato d’obbligo, così come democrazia vuole - sottolinea il consigliere - che tale confronto arrivasse prima dell’espressione del voto da parte del Distretto, una realtà intercomunale che ha nella città di Savona il proprio capofila, quindi nel sindaco Russo un semplice portavoce. Un pensiero che bene hanno espresso i sindaci interessati, in una lettera indirizzata a Russo e sottoscritta da diversi primi cittadini che non sono stati interpellati in merito al voto sul Bilancio di Previsione dell’Asl 2 e hanno quindi appreso solo degli organi di stampa il risultato della riunione".

“La realizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali, e quindi del Distretti Sociosanitari, è stata pensata con l’obiettivo di agevolare al massimo il coordinamento, dando forte rappresentanza locale nella programmazione generale - scrivono i sindaci a Russo - Ciò si realizza solo attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà... Quanto sopra non è purtroppo avvenuto, con grande stupore di tutti…”.

"Mi auguro che il sindaco Russo abbia imparato la lezione, per seguire e applicare in futuro i più elementari principi della nostra amata democrazia" conclude Bozzano.