Cairo, con la festa medievale cambia la circolazione dei mezzi pubblici: le variazioni di Tpl Linea

Per consentire la manifestazione “Cairo Medievale”, dalle ore 17.00 e sino a fine servizio di ogni giornata – da domani venerdì 5 agosto a mercoledì 10 agosto 2022, gli autobus interessati al transito in corso Mazzini dovranno effettuare il percorso che normalmente si effettua tutti i giovedì per il giorno del mercato settimanale:

- in partenza da Cairo: percorso regolare - via Sanguinetti – inversione di marcia presso la rotonda del Buglio – Ponte Italia 61 – percorso regolare;

- in arrivo a Cairo: percorso regolare – Ponte Italia 61 – inversione di marcia presso la rotonda del Buglio – percorso regolare.

Inoltre, dalle ore 14.00 fino a fine servizio del 10 agosto 2022 a seguito della chiusura di via Sanguinetti i bus dovranno effettuare ulteriori variazioni di percorso:

- direzione Savona: deposito, corso Dante, via XXV Aprile, proseguendo in direzione Dego immissione sulla S.S. 29 e all’altezza del Continental il regolare percorso;

- direzione Cairo: regolare percorso fino alla Continental, poi la circonvallazione della S.S. 29 fino al bivio prima di Rocchetta, che porta in via XXV Aprile: giunti all’istituto ritorna il regolare percorso.

Dalle ore 14.00 del giorno 10 agosto 2022 a fine servizio, verrà istituita anche una navetta supplementare che effettuerà il seguente percorso: Comune di Cairo – corso Italia – via Colla – stazione FF.SS Cairo M.tte – via Marconi – “Continental” e ritorno, effettuando l’inversione di marcia presso la rotonda sulla S.P.29.