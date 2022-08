Problemi alla linea telefonica fissa. Consorzio Radio Taxi Savona: "Siamo stufi, oltre a perdere del lavoro si crea un disservizio"

Problemi alla linea telefonica e il Consorzio Radio Taxi Savona lancia l'allarme.

"Comunichiamo che per un guasto ci sono problemi sulla linea fissa 019808080 momentaneamente i clienti per poterci contattare devono chiamare il numero di cellulare 337260026" ha detto il presidente Gianmarco Pettineo.

"È già successo un po' di volte, in alcuni casi con lo stop per tre ore, in altri per tre giorni. Siamo stufi, oltre a perdere del lavoro si crea un disservizio e i cittadini giustamente si lamentano" conclude.