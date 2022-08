Arboscello (Pd): "Commenti ignobili e incivili per la mia presa di posizione a difesa dei medici e sanitari"

"Bombardato da commenti ignobili e incivili per la mia presa di posizione a difesa dei medici e sanitari e per il mio impegno da farmacista nella battaglia al covid. Non mi lascio intimorire e non mi fermo. La vaccinazione è stata e sarà ancora lo strumento più efficace nella lotta alla pandemia". Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico, sottolinea una volta di più la propria posizione già resa nota dopo la comparsa di scritte a firma di un movimento no vax all'esterno della sede dell'Ordine dei Medici di Savona.

"Al di là del merito sui vaccini, che i numeri dimostrano essere stati decisivi per arginare la pandemia e la sua letale diffusione in un periodo drammatico, mi colpisce la violenza delle parole contro chi lavora nella sanità, che ormai da anni, spesso in situazioni precarie, sta combattendo questa battaglia" aveva inoltre dichiarato l'esponente dem.