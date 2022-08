Arboscello (Pd): "Al fianco di medici, sanitari e farmacisti pilastri della lotta al Covid"

"Nella notte, all'esterno della sede dell'Ordine dei Medici di Savona, sono apparse scritte a firma di un movimento no vax, che scrive 'i vaccini uccidono' e 'medici nazisti'".

Cosi commenta il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello che aggiunge: "Al di là del merito sui vaccini, che i numeri dimostrano essere stati decisivi per arginare la pandemia e la sua letale diffusione in un periodo drammatico, mi colpisce la violenza delle parole contro chi lavora nella sanità, che ormai da anni, spesso in situazioni precarie, sta combattendo questa battaglia".

"Da farmacista, prima ancora che da esponente politico dico con forza che questi atti vandalici vanno condannati. Sono al fianco dei lavoratori della Sanità, che meritano solo applausi e rispetto, per essere stati ed essere ancora i solidi pilastri di questa lotta al Covid", conclude Arboscello.