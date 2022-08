Bergeggi, tamponamento sull'Aurelia: quattro persone e due auto coinvolte

Tamponamento sulla via Aurelia nella mattinata di traffico intenso odierna sul litorale savonese, poco dopo le 11.

Stando a quanto riportato due sarebbero le macchine entrate in collisione, a bordo delle quali si trovavano quattro persone: fortunatamente solo una di loro, in condizioni che hanno richiesto l'attenzione dei sanitari ma non gravi, ha avuto necessità di trasporto, da parte della Croce Bianca spotornese, in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche l'automedica che ha valutato in loco le conseguenze dell'impatto per tutte le persone coinvolte.