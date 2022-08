Doppia frana tra Limone Piemonte e Casterino. Due famiglie con bambini bloccate, recuperate dai vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO 19,20: stando alle prime informazioni sarebbero due i distacchi franosi sulla strada che collega Limone Piemonte a Casterino, più prossime al comune francese. Tre le autovetture bloccate.

Su due vetture erano presenti due famiglie liguri le quali stavano percorrendo la strada per Casterino (Valle delle meraviglie). Un'altra vettura, francese, poco più in là è rimasta anch'essa bloccata. Le squadre Saf dei vigli del fuoco di Cuneo, stanno portando le due famiglie liguri (entrambi con bimbi 8/10 anni) a Limone Piemonte dove hanno la seconda casa. Le altre persone presenti sulla terza auto sono state accompagnate dai gendarmi verso la parte francese per il rientro.