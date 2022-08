Loano, lite tra fratelli diventa rissa: uno dei due ricoverato al Santa Corona

Una lite per futili motivi sfociata in una aggressione. E quanto accaduto a Loano La notte scorsa in via Giosuè Carducci: protagonisti dei fatti due fratelli di origine peruviana che, dopo un acceso diverbio, sono giunti alle mani.

Uno dei due, colpito duramente, ha dovuto ricorrere alle cure del Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato trasportato in codice rosso dai militi della Croce Rossa di Loano. Sul posto è intervenuta anche l'automedica del 118.