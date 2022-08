Stella, spento l'incendio vicino alla provinciale tra San Martino e Gameragna

Domato nel giro di poche ore l'incendio boschivo che si è sviluppato intorno alle 21 di ieri sera, sabato 6 agosto, in prossimità della Sp22 che collega le frazioni di San Martino e Gameragna, nel comune di Stella.

A consentire una buona riuscita delle operazioni la sinergia tra le due squadre di vigili del fuoco in arrivo da Varazze e Savona coi volontari dell'Aib Protezione Civile di Stella che hanno quindi proceduto alla bonifica dell'area.

L'area è stata circoscritta in tempi rapidi e le fiamme non hanno così causato danni a manufatti o persone. Sul posto anche la Croce Rossa locale per supportare gli operanti ed eventuali persone coinvolte.