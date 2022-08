Incendio nell'albenganese: rientrati a casa gli sfollati di Albenga, domani toccherà a quelli di Villanova (FOTO e VIDEO)

Sono attualmente impegnati 3 Canadair e 1 elicottero nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che da sabato sta tenendo sotto scacco l'entroterra ingauno.

Novità importanti arrivano per le persone che hanno dovuto passare la notte scorsa fuori dalle proprie abitazioni: tutti gli sfollati residenti nel comune di Albenga sono rientrati. Per quanto riguarda gli sfollati residenti a Villanova d’Albenga, il loro ritorno è previsto per domani: restano sfollati a scopo precauzionale.

Il fuoco al momento non minaccia abitazioni. Si confermano due appartamenti dichiarati inagibili.