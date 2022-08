Continua a bruciare l'entroterra albenganese: ripresi i lanci aerei, una settantina le persone evacuate (FOTO e VIDEO)

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nell'entroterra albenganese. Con la luce del giorno sono ripresi i lanci aerei con la mobilitazione di elicotteri e canadair.

Numerose persone, pare una settantina circa, sono state evacuate sia nella zona dell'aeroporto di Villanova d'Albenga, sia nella frazione di Villaggio Borgo Verde. Alcune abitazioni lasciate vuote in località Coasco hanno preso fuoco, cosi come una palazzina nella zona di Borgo Verde.

La Protezione civile regionale si è attivata immediatamente assieme ai vigili del fuoco e ai volontari anti incendio boschivo, per contenere il rogo. Aperto anche il Centro Operativo Comunale. Sul posto anche i carabinieri e sanitari.

La fiamme divampate nel pomeriggio del 6 agosto hanno coinvolto 4 comuni: la frazione Cenesi di Cisano sul Neva, Ortovero, Villanova d'Albenga e Arnasco. Le fiamme sono divampate per cause ancora ignote proprio dai boschi di quest'ultimo comune, a nemmeno tre settimane da un altro importante rogo che ha già "eroso" diversi ettari di macchia verde del piccolo centro ingauno, per cause non ancora ben chiarite.

Disagi alla viabilità: chiuso l'aeroporto "Panero" di Villanova, anche la strada statale 453 "della Valle Arroscia" è chiusa al transito all'altezza di Ortovero. Le operazioni di spegnimento andranno avanti tutta la giornata.

"In qualità di sindaco del comune di Alassio ho dato disposizione agli uffici comunali di dare la massima collaborazione ai comuni limitrofi di Arnasco e Villanova D’Albenga colpiti dal grave incendio in corso - spiega Marco Melgrati - L’assessore alla protezione civile Franca Giannotta ha organizzato la squadra partita per dare supporto ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio. Anche la nostra Polizia municipale darà supporto per questa grave emergenza. Sono in costante collegamento per seguire l’evolversi dell’incendio. Ringrazio i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine e i volontari coinvolte in questa emergenza".