Incendio boschivo ad Arnasco: le operazioni di spegnimento proseguono, mobilitati due elicotteri e un canadair. Rischio evacuazioni a Villanova

Il canadair in azione sui luoghi dell'incendio (foto di Roberto Ruaro)

AGGIORNAMENTO ORE 12.20: il sindaco di Villanova, Pietro Balestra, attraverso i suoi canali social ha comunicato come le fiamme abbiano ora raggiunto località Branche "e nonostante l'intervento di elicotteri e Canadair è limitrofo ad aree abitate e potrebbe avvicinarsi all'abitato di Borgoverde. La polizia municipale sta avvisando casa per casa le persone della situazione e così pure fanno i volontari per tenersi pronti ad ogni evenienza".

AGGIORNAMENTO ORE 10.24: il comunicato della Regione: "Proseguono gli interventi sull’incendio sviluppatosi ieri nella zona di Arveglio, tra i comuni di Albenga e Arnasco. Al momento sul rogo sono in azione due elicotteri regionali e un canadair. Il fronte del fuoco si sta propagando in direzione di Villanova d’Albenga. L’incendio, dichiarato di interfaccia, non sta al momento minacciando abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono operativi 12 volontari anti incendio boschivo".

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: l'incendio è ancora attivo. Le fiamme "hanno scollinato" in direzione del territorio comunale di Villanova d'Albenga. Continua senza sosta il lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei volontari Aib. Sul posto è stato mobilitato anche l'elicottero. Non è escluso l'intervento da parte del canadair.

Non è migliorata, nonostante l'ingente dispiegamento di mezzi e di uomini, la situazione relativa all'incendio che dal pomeriggio di ieri (sabato 6 agosto, ndr) sta devastando ancora una volta i boschi di Arnasco.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 del pomeriggio nella macchia verde tra il comune dell'entroterra ingauno e la frazione di Cenesi, e immediatamente ha fatto scattare l'intervento di diverse squadre di volontari dell'Antincendio Boschivo della zona, supportate da colleghi anche non del comprensorio, e dei Vigili del fuoco.

Se nelle prime ore le dimensioni del rogo parevano essere contenute, grazie anche all'impiego di due mezzi aerei per domare le fiamme e tentare di controllarne l'espansione, il vento e la siccità hanno, nella notte, trasformato l'incendio in quello che si definisce "d'interfaccia".

Nella mattinata verrà con ogni probabilità chiesto ancora l'impiego degli elicotteri, ma ogni mossa sarà valutata dall'Unità di Comando Locale dei Vigili del fuoco, nella quale sono impiegate tre persone con a disposizione sei squadre di pompieri insieme alle tante di volontari.

Intanto è stata chiusa, per garantire l'incolumità dei cittadini, la Sp19 che da Albenga porta ad Arnasco in prossimità dell'incendio, mentre non sembrerebbero al momento essere state coinvolte persone o manufatti.