Incendio nell'entroterra albenganese, apprensione per la nottata. I soccorsi via terra proseguiranno (FOTO e VIDEO)

C'è apprensione per capire come si evolverà durante la notte l'incendio che da più di ventiquattr'ore, segnatamente dal primo pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto, sta devastando le colline dell'entroterra albenganese coinvolgendo quattro comuni: la frazione Cenesi di Cisano sul Neva, Ortovero, Villanova d'Albenga e Arnasco.

Le fiamme sono divampate per cause ancora ignote proprio dai boschi di quest'ultimo comune, a nemmeno tre settimane da un altro importante rogo che ha già "eroso" diversi ettari di macchia verde del piccolo centro ingauno, per cause non ancora ben chiarite.

Immediato da ieri l'intervento sul posto di decine di volontari delle diverse sezioni Aib Protezione Civile del comprensorio e dell'intera provincia, insieme ai Vigili del fuoco, attivi con un'Unità di Comando Locale. Questi ultimi sono aumentati considerevolmente nel pomeriggio domenicale con supporti provenienti dalle vicine province di Imperia, Genova, Cuneo e perfino da Torino.

In loro supporto anche diversi mezzi aerei: dopo i due elicotteri impiegati nella giornata di sabato, diventati tre nelle ultime ore, sul territorio hanno volato anche tre canadair.

Purtroppo il forte vento e la grande siccità hanno giocato a favore del rogo, un gioco maldestro aiutato dalle tenebre nella scorsa notte. E proprio contro l'arrivo del buio stanno combattendo tutti i soccorritori impegnati, ai quali si deve aggiungere il personale della Croce Bianca albenganese di supporto alle operazioni di spegnimento e pronte a intervenire in caso di intossicazioni o ustioni.

Bilancio dell'evento finora tragico per quanto riguarda la macchia verde distrutta dalle fiamme scaturite da due grossi fronti (si parla di quasi 90 ettari di bosco andati persi). Meno drammatica, ma pur sempre tutt'altro che positiva, la conta dei danni ai manufatti: una casa, vuota al momento del coinvolgimento delle fiamme, è andata distrutta; alcuni capannoni sono stati avvolti dall'incendio.

Quattro infine le famiglie sfollate per una decina circa di persone che al momento non possono ancora fare ritorno nelle loro abitazioni.

Disagi anche ai trasporti: chiuso l'aeroporto "Panero" di Villanova, situato in una posizione non troppo lontana da quella dell'incendio, e anche la strada statale 453 "della Valle Arroscia" è chiusa al transito all'altezza di Ortovero.