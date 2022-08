Incendio nell'albenganese, situazione drammatica: 4 famiglie evacuate, chiusa la Ss453, in arrivo un canadair dalla Sardegna (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30 : Potenziata nell'ultima ora la presenza di unità giunte sul posto per cercare di contenere il più possibile l'incendio, che ormai ha raggiunto dimensioni spaventose. Oltre ai vigili del fuoco e ai volontari Aib già citati e operativi dalla mattina, in questi minuti si sta componendo una colonna mobile con mezzi e squadre provenienti da Genova, Imperia, Cuneo e Torino e la Croce Bianca di supporto sanitario.

Ai tre elicotteri e agli altrettanti canadair impiegati finora se ne aggiungerà uno in arrivo da Olbia: il suo arrivo in Liguria prima della notte è fondamentale per poter cercare di domare quante più fiamme possibili prima dello stop al volo imposto dal buio. Anche la sala operativa regionale della Protezione Civile continua a monitorare la situazione.

Pare che altri manufatti, oltre alla casa fortunatamente disabitata in quel momento, siano stati raggiunti dall'incendio, il cui fronte oramai spazia su tutto l'entroterra ingauno, i cui abitanti in queste ore stanno segnalando un forte odore di bruciato che ha reso l'aria della zona (da Arnasco alle diverse frazioni di Albenga passando per Ortovero e Villanova) praticamente irrespirabile.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30 : Continua incessante l'opera della macchina dei soccorsi sul posto. Si sta cercando di contenere le fiamme in un'area meno vasta possibile ma al momento risulta essere sempre particolarmente critica la situazione. Oltre alla casa vacanze già citata, un secondo manufatto sembra essere coinvolto dalle fiamme.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.28 : Confermata la chiusura temporanea della Ss 453 "di Valle Arroscia" in entrambe le direzioni dal km 16 al km 17,6 mentre sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

A causa della fitta colonna di fumo sollevatasi dal rogo e ben visibile da tutto il ponente savonese, è stato momentaneamente chiuso l'aeroporto "Panero" di Villanova d'Albenga. Sono 4 le famiglie al momento evacuate, una casa vacanze è stata coinvolta dalle fiamme, ma non si registrano feriti.

Restano attivi due elicotteri e due canadair.

Continua a fare sempre più paura l'incendio boschivo scoppiato per cause ancora da chiarire nel pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto, intorno alle 15.30, nella macchia verde di Arnasco, già martoriato lo scorso 20 luglio dalle fiamme.

Un rogo che ormai, a causa del forte vento che ha battuto il ponente della nostra provincia dalla tarda serata di ieri, è diventato come si dice in gergo "d'interfaccia" coinvolgendo dalla mattinata odierna anche il territorio comunale di Villanova d'Albenga, fino quasi a lambire le case in località Branche.

Per l'appunto almeno tre famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale, assistite dai soccorritori presenti in loco. A queste potrebbero aggiungersene altre nel corso della giornata.

Sempre impegnati sul posto le squadre di terra, coi volontari di diverse unità dell'Antincendio Boschivo Protezione Civile da tutta la provincia, i Vigili del fuoco agli ordini del comando savonese, che nelle prossimità del rogo ha installato l'Unità di Comando Locale, con una squadra di colleghi provenienti dal genovesato. Operativi nella mattinata anche due elicotteri e un canadair.

Anche la circolazione nel tratto interessato ha avuto ripercussioni: sconsigliato da ieri il transito dei veicoli sulla Sp19, l'ultima strada a essere lambita dalle fiamme è la SS 453 che conduce verso la Val di Nava.