Incendio nei boschi tra Cenesi e Arnasco: rogo contenuto grazie all'intervento di Vigili del fuoco e Aib(FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 : I Vigili del Fuoco stanno presidiano un'abitazione, ma al momento la Sala operativa unificata di Protezione Civile conferma che non si tratta di un incendio di interfaccia. Sul posto anche un mezzo del 118 di supporto in caso di problemi. Al momento la situazione pare sotto controllo, dopo una fase in cui hanno operato sul rogo due elicotteri, al momento è in azione il solo velivolo regionale.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 : prosegue l'impegno di volontari e vigili del fuoco che al momento sono riusciti a contenere le fiamme. Sul posto intervento anche dell'elicottero.

La grande siccità, oltre a mettere in serio pericolo i raccolti, rischia come sempre di rivelarsi alleato micidiale degli incendi boschivi.

Lo sanno bene nell'entroterra ingauno dove alcune settimane fa un grosso incendio ha devastato i boschi di Arnasco. Macchia verde ingauna messa a dura prova anche nel pomeriggio odierno, sempre in prossimità del comune stesso ai confini con Cenesi, dove intorno alle 15.30 è scattato l'allarme per un principio di rogo dal quale si è immediatamente alzata una visibile nube di fumo.

Sul posto si sono recate alcune squadre dei Vigili del Fuoco oltre ai volontari e ai mezzi dell'Aib di Albenga e di Cisano sul Neva.

Ancora ignote le cause che avrebbero portato alla propagazione delle fiamme.