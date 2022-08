Incendio nell'albenganese: un'altra notte movimentata, le operazioni di spegnimento proseguono (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.54: il comunicato della Regione: "Sono in azione due elicotteri e un canadair. A Villanova d'Albenga gli sfollati questa mattina sono tutti rientrati nelle loro abitazioni tranne le quattro persone dei due appartamenti inagibili per le quali sarà attivata l’autonoma sistemazione".

E' stata un'altra notte movimentata per via dell'incendio boschivo che da sabato scorso sta tenendo in apprensione l'entroterra di Albenga.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite senza sosta. Con la luce del giorno sono ripresi i lanci aerei. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i volontari Aib.