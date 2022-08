Il ritorno discografico del maestro Luppi Musso in anteprima a Finale: ecco "Crossing the Season"

Oramai finalese d'adozione, il Maestro Alberto Luppi Musso ha scelta la località rivierasca per presentare in anteprima assoluta i brani della sua ultima creazione discografica.

Sarà infatti la suggestiva cornice di Castelfranco, all'interno della rassegna estiva 2022 "Teatro e Musica in Fortezza", a svelare al pubblico domani, mercoledì 10 agosto le note di "Crossing the Season", il nuovo progetto che ha visto la collaborazione per la sua buona riuscita di diverse eccellenti menti creative.

Il mixaggio dell'album è di Stefano Bertoli, mentre la copertina è frutto della grande capacità dell’illustratore Federico Bassi, che si mostra già propenso a sviluppare le sue potenzialità trasponendo ciò che i brani raccontano.

Questi sono infatti articolati a cornice e narrazione di una storia d’amicizia e di riscatto, il viaggio fantastico di una giovane adolescente, Blu, insieme ad un drago, Sky, attraverso le stagioni appunto, incontrando i personaggi che hanno fatto parte della vita di Luppi Musso e che entrano nella favola come figure di supporto per la giovane Blu affinché ritrovi la sua serenità e la sua felicità apparentemente perdute.

"E' un album a cui tengo molto, poiché racchiude davvero tutta la mia storia. Ognuno di noi ha una sua favola, vissuta o da vivere: qui io metto la mia. Il viaggio di Sky e Blu concepito come un viaggio dantesco, ci riporta alla figura di Virgilio, mantovano come me - spiega Luppi Musso -. Le quattro stagioni più famose, chiaramente, sono quelle di Vivaldi, che ho sempre amato profondamente ma che soprattutto per comporle andò a piedi da Venezia proprio fino a Mantova. Non poteva che nascere un progetto così intimo, e allo stesso tempo tanto rivolto a chi lo ascolta: Blu supera le sue paure grazie all’amicizia, al coraggio del viaggio ma anche della ricerca della serenità e dell’introspezione, un viaggio verso la felicità che auguro ad ogni mio 'luppino', e ad ogni adolescente che si trova a confrontarsi con le turbolenze proprie e del mondo".

Si sentono effettivamente tutti i riferimenti a Vivaldi nei brani, cosi come a Bach, altro compositore molto amato dal Maestro. Come di consueto però non mancherà una caratteristica propria dell'artista genovese: la capacità leggera e assieme profonda di mescolare e far coesistere sonorità classiche con ritmi e influenze rock, metal e jazz. Un mix sostenuto da un piano solo che tanto solo non è, grazie a effetti e intere sezioni orchestrali che fanno capolino per rendere questo prodotto davvero... una favola.

Agli artisti che hanno collaborato col pianista e compositore genovese se ne aggiungeranno altri che domani sera saliranno sul palco della fortezza. Parliamo di due "prodotti" della scuola "luppina" come Lucrezia Ferrara, che oltre a dimostrare la sua bravura già in giovane età nell’interpretare alcuni brani contenuti nel nuovo album approfitterà dell’occasione per presentare un suo proprio riarrangiamento, e Miriam Joyce la quale, fresca di debutto discografico con un suo singolo, trasformerà presto la musica in un libro e narrerà la storia raccontata dalle musiche.

Sul palco anche Elisabetta Vallone, che darà voce a un personaggio della storia, e una personalità eccezionale nel mondo della musica: il grande Paolo Barillari, musicista, attore, compositore e autore di brani di famosi cantanti italiani come Elodie.