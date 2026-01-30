Finalborgo, una domenica tra gioco e immaginazione allo Spazio Famiglie

Domenica 8 febbraio, dalle 10 alle 13, presso il Centro Culturale Palazzo del Tribunale di Finalborgo, lo Spazio Famiglie di Baba Jaga APS invita bambini, adulti e famiglie a entrare in un mondo capovolto, dove i confini si sciolgono, le regole diventano gioco e la fantasia prende il posto dell’abitudine.

“La Città di Carnevale” è un laboratorio creativo e partecipato in cui grandi e piccoli costruiscono insieme una città immaginaria: buffa, visionaria, imperfetta e sorprendente, popolata da personaggi inventati, strade che si sbagliano, edifici storti e leggi poetiche.

In questo spazio di libertà condivisa il Carnevale diventa molto più di una festa: è possibilità, trasformazione, nuova prospettiva. Senza bisogno di spiegazioni o definizioni, il gioco apre a riflessioni leggere ma profonde su diversità, convivenza, sogni collettivi e immaginazione come strumento per guardare il mondo da un altro punto di vista.

Durante la mattinata lo spazio si animerà con diverse proposte creative: la costruzione della casa storta, le strade che si sbagliano, i cittadini straordinari, l’invenzione delle leggi creative, la mappa del caos ordinato e un accogliente angolo lettura mascherato, dedicato a storie buffe, ribelli e accoglienti.

Le attività, come sempre allo Spazio Famiglie, saranno completamente libere: ogni nucleo familiare potrà scegliere se seguire le proposte degli educatori o esplorare in autonomia, senza obblighi né percorsi prestabiliti. Lo spazio resterà aperto dalle 10 alle 13, con possibilità di arrivare e andare via in qualsiasi momento della mattinata.

L’iniziativa fa parte della programmazione delle domeniche dello Spazio Famiglie, attivo da settembre 2025 ad aprile 2026: un progetto pensato per offrire tempo di qualità da condividere tra adulti e bambini in un clima di calma, ascolto, libertà e creatività.

Il costo del laboratorio è di 5 euro a persona.

Per i possessori della Tessera Spazio Famiglie 2025/26 l’ingresso è incluso, fino a un massimo di 30 presenze complessive per nucleo familiare (ogni presenza, adulto o bambino, viene conteggiata come un ingresso).

La prenotazione è obbligatoria (posti limitati) e può essere effettuata tramite il sito www.babajagaps.com oppure telefonando al 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). In caso di prenotazione non disdetta, l’ingresso verrà comunque scalato dalla tessera.

Lo spazio si trova al secondo piano, senza ascensore; per esigenze di accessibilità è disponibile un contatto dedicato al 327 4743920.

Lo Spazio Famiglie invita tutte e tutti a vivere una domenica di fantasia condivisa, libertà espressiva e immaginazione, per perdersi insieme nel gioco e scoprire che, a volte, è proprio nel caos che nascono le città più belle.