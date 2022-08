Finale, successo per l'esordio live di "Crossing the Season". Il maestro Luppi Musso e le sue allieve affascinano Castelfranco

Sono stati gli applausi scroscianti degli oltre 120 presenti a chiudere con successo il concerto di esordio dell'album del Maestro Alberto Luppi Musso "Crossing the Season" lo scorso 10 agosto nell'affascinante e quanto mai azzeccata cornice di Castelfranco, a Finale.

Una sequela di brani, ispirati a persone realmente esistenti e conosciute dal pianista genovese e finalese d'adozione per il quale sono inoltre state fonte d'ispirazione, che incorniciano la storia del drago Sky e della dolce Blue, capace di rapire i presenti in una serata dal forte contenuto artistico.

Un volo sulla tastiera accompagnato da due giovani ma lanciatissime allieve, Lucrezia Ferrara e Myriam "Joyce", impreziosito dalla presenza della cantante Elisabetta Vallone, la quale ha dato a un personaggio della storia, e del musicista, attore, compositore e autore Paolo Barillari.

Proprio con lui, il quale ha definito Luppi Musso "esteso come Petrucciani con la classe di Jarrett e la tecnica dei grandi pianisti mondiali" si è chiusa la serata in un crescendo d'entusiasmo sulle note dei Queen e di "Somebody To Love".