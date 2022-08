Albenga conferma l’Emys Award e lo spettacolo pirotecnico: "Serata da dedicare ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai volontari"

Albenga non si arrende e guarda avanti decidendo di confermare gli eventi a calendario, in primis l’Emys Award di questa sera che terminerà con lo spettacolo pirotecnico di San Lorenzo.

“La nostra Amministrazione ha sempre fatto scelte coraggiose decidendo di andare avanti e non arrendersi, anche in momenti particolarmente difficili - affermano il sindaco Riccardo Tomatis, la giunta e i consiglieri di maggioranza - Abbiamo posizionato i maxischermi per permettere alle persone di seguire le partite degli Europei, abbiamo mantenuto, quando è stato possibile e sempre nel massimo rispetto delle prescrizioni antiCovid, gli eventi ed abbiamo sempre cercato di andare incontro ai commercianti puntando su una collaborazione pubblico/privato che oggi ha portato Albenga ad essere un vero e proprio punto di riferimento per il turismo legato agli eventi, all’arte, alla cultura e al territorio”.

“In quest’ottica è andata anche la scelta di confermare la serata degli Emys Award che si concluderà con lo spettacolo pirotecnico voluto e finanziato attraverso un grosso contributo ricevuto dai commercianti della zona mare - proseguono dall'amministrazione - Sicuramente la nostra è stata una scelta difficile e combattuta. Fortunatamente grazie ai vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine e tutti i volontari presenti giorno e notte a fronteggiare le fiamme, si è riusciti ad evitare il peggio. Non ci sono stati danni alle persone, sono stati contenuti il più possibile i danni alle cose anche se, sicuramente un incendio di tali proporzioni ha determinato un disastro ambientale incommensurabile che porterà ripercussioni negative anche nel settore del turismo”.

“Annullare un evento come l’Emys Award non solo non avrebbe comportato alcun beneficio alla 'situazione incendio', ma avrebbe arrecato un ulteriore danno ai privati, alle aziende e ai commercianti. La serata di oggi, inoltre, sarà occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza. Siamo stati con loro nella terribile notte di domenica, abbiamo seguito da vicino tutte le varie fasi dell’incendio e preso decisioni anche molto difficili che, fortunatamente, poi si sono rivelate quelle giuste. Questa serata la vogliamo dedicare ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai volontari. Tutti loro meritano il nostro grazie e l’abbraccio virtuale che il pubblico saprà rivolgergli” concludono dal Comune ingauno.