Fuochi d’artificio per gli Emys Award ad Albenga, Tomatis (FdI) contro l'amministrazione: "Iniziativa di cattivo gusto, emergenza ancora in corso"

"No ai fuochi d’artificio per gli Emys Award. Due squadre di almeno dieci volontari spostate dall’emergenza incendi per dedicarle ad uno spettacolo di questa sera che deve essere rinviato". Lo dice in una nota il consigliere comunale Roberto Tomatis che si schiera apertamente contro l’Amministrazione Comunale di Albenga.

"Lo spettacolo pirotecnico è un evento da condannare. Non possiamo distogliere l’attenzione dei volontari da un’emergenza che non è ancora conclusa. Lo dimostra il fatto che a Villanova continua il presidio dell’Ucl con i vigili del fuoco perché l’incendio che ha distrutto oltre 430 ettari di verde non è stato ancora completamente domato – avverte Tomatis – Improprio l’atteggiamento dell’Amministrazione davanti ad una catastrofe che ha colpito la popolazione e le aziende agricole della bassa Valle Arroscia. I volontari della protezione civile devono continuare a presidiare il territorio distrutto dalle fiamme e il sindaco e la giunta sospendano ogni iniziativa che è solo di cattivo gusto in un momento in cui dovremo solo occuparci di prevenzione e di un’emergenza ancora in corso".