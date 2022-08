Da sessant'anni in vacanza a Loano ogni estate: il sindaco Lettieri saluta la “turista fedele” Ursel Nahrendorf Porro

Questa mattina il sindaco di Loano Luca Lettieri ha ricevuto a Palazzo Doria Ursel Nahrendorf Porro, che da ben sessant'anni ogni anno sceglie la città dei Doria come meta delle sue vacanze estive. Ad accompagnarla il marito Renzo Porro.

Nata il 12 agosto 1936 ad Amburgo, Ursel è venuta a Loano per la prima volta nel 1962 con l’allora fidanzato Renzo Porro (che aveva vissuto, tra l’altro, a Villa Vacca). Da allora ha scelto Loano come meta ricorrente per la villeggiatura estiva, che ha condotto regolarmente e senza interruzioni ai Bagni Lido Sole, ora Varesina Beach.

Tutta la famiglia di Ursel è particolarmente legata a Loano: i suoi figli hanno frequentato la scuola di vela del Circolo Nautico di Loano ed oggi anche i suoi nipoti frequentano lo stesso centro di formazione. Anche sua madre, Martha Nahrendorf, è venuta spesso a Loano: qui è divenuta “famosa” per aver praticato regolarmente il nuoto fino ai suoi 100 anni (è mancata nel 2019 a 105 anni).

Ursel è stata colpita da ictus a settembre 2021 e ricoverata a Santa Corona. Anche ora, che è in carrozzina, non rinuncia al bagno quotidiano, sempre aiutata dal marito, dai bagnini del Varesina da suo figlio, anch'egli bagnino FIN.

Ursel ha sempre insegnato tedesco e promosso la cultura tedesca. Trent'anni fa questa passione si è unita alla passione per la Cina, cosa che l'ha portata ad imparare il cinese, a recarsi diverse volte nel Paese asiatico e a insegnare tedesco in diverse università cinesi. Oggi, in segno di ringraziamento per l’attenzione dei bagnini, dopo il bagno offre loro qualche pratica lezione di tedesco.