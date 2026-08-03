Miss Albenga Summer celebra la 15ª edizione: il 12 agosto ad Albenga la Finale Regionale Liguria di Miss Blu Mare

Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva Piazza Fabrizio De André, andrà in scena la 15ª edizione di Miss Albenga Summer, valida come Finale Regionale Liguria del concorso nazionale Miss Blu Mare.

L'evento, patrocinato e supportato dal Comune di Albenga, rappresenta ormai una tradizione dell'estate ingauna, capace di coniugare spettacolo, moda, musica e intrattenimento con attenzione a importanti temi sociali.

Organizzata da Massimo Enrico, ideatore della manifestazione, Miss Albenga Summer festeggia quest'anno il prestigioso traguardo della quindicesima edizione. Da oltre dieci anni la manifestazione è partner del concorso nazionale Miss Blu Mare, grazie alla preziosa collaborazione con l'Agenzia Arte&Moda di Maurizio Tonini, che permette ogni anno alla vincitrice di rappresentare la Liguria alla Finale Nazionale di Miss Blu Mare, in programma dal 3 all'8 novembre a bordo di MSC Magnifica, vivendo un'esperienza unica nel mondo della moda e dello spettacolo.

Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Alice Fenoglio, vincitrice di Miss Albenga Summer 2025, protagonista di un anno ricco di importanti soddisfazioni. Dopo aver conquistato il titolo ad Albenga ha rappresentato con orgoglio la città e la Liguria alla Finale Nazionale di Miss Blu Mare, ottenendo uno straordinario secondo posto assoluto.

Il suo percorso è proseguito con esperienze di rilievo nel mondo dello spettacolo: Alice è arrivata fino al ballottaggio finale per la selezione della Velina bionda di Striscia la Notizia e attualmente collabora con la Gialappa's Band, prendendo parte a produzioni televisive al fianco del Mago Forest. Altri importanti progetti sono in fase di sviluppo e saranno annunciati nei prossimi mesi.

Durante la serata sarà proprio Alice Fenoglio a consegnare la corona alla nuova Miss Albenga Summer 2026, in un emozionante passaggio di testimone verso la nuova rappresentante ligure che accederà alla Finale Nazionale di Miss Blu Mare.

Miss Albenga Summer sarà anche un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico su un tema di grande attualità: i disturbi del comportamento alimentare. Un momento di riflessione che conferma la volontà della manifestazione di promuovere valori positivi, benessere e consapevolezza, dimostrando come un evento dedicato alla bellezza possa essere anche veicolo di messaggi sociali significativi.

A decretare la vincitrice sarà una giuria composta da autorevoli personalità del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, della cultura, della comunicazione, della moda e dello spettacolo, chiamate a valutare non soltanto la bellezza delle concorrenti, ma anche la loro personalità, eleganza, presenza scenica e capacità comunicativa.

A condurre la manifestazione sarà Giacomo Icardi, ideatore del fortunato format del Karaoke Itinerante, protagonista di numerose serate nelle piazze della Liguria e non solo. Con la sua energia e la sua capacità di coinvolgere il pubblico accompagnerà gli spettatori nel corso dell'intera serata.

Al suo fianco salirà sul palco Francesca Bianco, co-presentatrice e coordinatrice artistica della manifestazione. Oltre ad affiancare la conduzione, curerà il coordinamento del backstage, la scaletta delle uscite delle concorrenti e l'organizzazione dei principali momenti dello spettacolo, mettendo a disposizione la propria esperienza per contribuire alla perfetta riuscita dell'evento.

Ad arricchire la serata saranno inoltre le esibizioni delle cantanti Azzurra Santoro, Roberta Boscolo e Deborah Colombo, artiste premiate nel format "Tutti Cantano Sanremo", che porteranno sul palco musica ed emozioni.

Massimo Enrico, organizzatore della manifestazione: "Raggiungere la quindicesima edizione di Miss Albenga Summer rappresenta per noi un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione. In questi anni abbiamo visto tante ragazze crescere e vivere esperienze significative. Ringrazio il Comune di Albenga, l'Agenzia Arte&Moda di Maurizio Tonini, tutti gli sponsor, i collaboratori e quanti continuano a credere in questo progetto. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico una serata di qualità, capace di unire spettacolo, valorizzazione del territorio e attenzione ai temi sociali."

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore al turismo Camilla Vio: "Miss Albenga Summer rappresenta ormai un appuntamento consolidato della nostra estate. Quest'anno la manifestazione assume un significato ancora più profondo grazie alla scelta di dedicare uno spazio di riflessione ai disturbi del comportamento alimentare. Parlare di questi temi proprio nell'ambito di un concorso di bellezza e di un evento legato al mondo della moda è particolarmente significativo, perché contribuisce a superare stereotipi e a promuovere una cultura della bellezza fondata sul benessere, sull'equilibrio, sulla salute e sull'accettazione di sé."

L'appuntamento è quindi fissato per mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 in Piazza Fabrizio De André ad Albenga, per una serata che unirà eleganza, spettacolo, musica, emozioni e solidarietà.