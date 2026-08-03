Savona, si presenta il nuovo Prefetto Grazia La Fauci: "Arrivo qui con l'idea di fare rete" (FOTO E VIDEO)

Fare rete. Questo l'auspicio del nuovo Prefetto di Savona Grazia La Fauci nell'incontro in Prefettura con la stampa locale nel suo primo giorno di insediamento nel comune capoluogo.

Subentra all'ex Prefetto Carlo De Rogatis andato in pensione dallo scorso 1 aprile e dopo il periodo di reggenza della vice Prefetto vicaria Alessandra Lazzari.

"Mi aspetto che questa provincia faccia riferimento al ruolo del Prefetto nel modo più ampio possibile. Arrivo qui con l'idea di riuscire a fare rete. So già che qui c'è e metterò tutta la mia esperienza maturata in altre città della Liguria e in altre regioni perché la Prefettura di Savona sia un punto di riferimento per tutte le istituzioni del territorio sia quelle pubbliche che per le altre associazioni, enti intermedi, volontariato, su tutte le iniziative e avrò modo di incontrarle in questo percorso che inizia oggi" ha detto il Prefetto.

"Già conoscevo alcuni colleghi che ora lavorano a Savona. Genova è il punto centrale di molte dinamiche ma il ponente e il levante costituiscono punti di riferimento con specificità. Quelle di Savona le conosco in parte, so che c'è un importante porto con crociere e aspetti di tipo commerciale e questo sarà un settore che seguirò con molta attenzione soprattutto per tutte le temiche riguardo la maritime security, del settore per cui il porto si interfaccia con la città - ha proseguito - E' un tema che in Liguria c'è in tutte e quattro le province e che ho seguito a lungo quando ho lavorato a La Spezia e Genova, ora arrivo dalla Sardegna e ancora di più anche lì dalla provincia in cui provengo c'erano un porto e un aeroporto".

Attenzione anche al tema sicurezza dopo l'accoltellamento mortale nella spiaggia sotto a Piazzale Eroe dei Due Mondi e i casi legati alle risse soprattutto tra giovani.

"Il tema del seguire il mutamento della criminalità che incontriamo sui territori è lo scopo prioritario del Prefetto insieme alle forze di polizia e sulle baby gang in Prefettura penso si passano fare tante iniziative sia per l'aspetto dei controlli, sia mettendo in rete tutte le istituzioni e penso alla scuola, ai tribunali, alle associazioni di volontariato, lo sport, il terzo settore, l'Asl e i Comuni tramite i servizi sociali e l'assessorato alla scuola. Credo che sarà una mia priorità" continua.

Carenze di organico nelle forze dell'ordine e in Prefettura. Un'altra criticità pressante da anni.

"La prima priorità è strumenti per cercare di implementare l'organico innanzitutto della Prefettura e spero di riuscire anche con modalità extraordinem. Il Ministero degli Interni ha fatto concorsiper funzionari molto di recente e qui o perchè è una sede non scelta, ritenuta più periferica livello nazionale è arrivato ben poco. Allora farò ben presente a livello centrale di questa carenza e spero di essere autorizzata ad ampliare gli organici anche con altri strumenti - conclude il Prefetto Grazia La Fauci - Lo stesso posso dire per le forze di polizia, con loro farò un ragionamento sugli organici che devono essere impegnati al meglio. Bisogna partire dalle cose per trovare strategie giuste ottenendo dei risultati talvolta anche con sacrificio, me ne rendo conto. I sacrifici devono essere proporzionati non si può chiedere l'impossibile quando si è pochi".

Originaria di Messina, il Prefetto La Fauci è entrata nell'Amministrazione dell'Interno nel 1989, allora assegnata alla Prefettura di Pisa.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, occupandosi di Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale presso la Prefettura della Spezia nonché di Elettorale e Raccordo con gli Enti Locali presso la Prefettura di Lucca. È stata Capo di Gabinetto presso la Prefettura della Spezia e, dal 2019 al 2021, presso quella di Genova.

Si è occupata di Immigrazione presso le Prefetture della Spezia e di Firenze.

Ha ricoperto nel corso della carriera gli incarichi di Subcommissario straordinario nel Comune di Pietrasanta (LU) e di Commissario straordinario nei Comuni di Lerici (SP) e di Campi Bisenzio (FI).

Nel dicembre 2021 ha assunto le funzioni di Vicario del Prefetto presso la Prefettura di Firenze; nel gennaio 2023 è stata nominata Vicario del Prefetto di Genova.

Nel 2021 le è stata conferita l'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Dal 2 ottobre 2023 ha svolto le funzioni di Prefetto di Sassari.