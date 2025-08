Savona, degrado in via Piave: il Comune ordina a Italgas la pulizia dell’area

Aree verdi in stato di totale abbandono, vegetazione incolta che invade marciapiedi e carreggiata, rifiuti sparsi tra i cespugli. È questa la situazione che si presenta agli occhi di residenti e passanti in via Piave, nel tratto tra il parcheggio pubblico e Valletta San Lorenzo. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, il Comune è intervenuto con un’ordinanza sindacale per imporre alla società Italgas Reti Spa la manutenzione urgente delle aree verdi di sua proprietà.

L’area è stata infatti oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, che lamentava condizioni di invivibilità, scarsa igiene e pregiudizio al decoro urbano.

Il seguito alle segnalazioni i tecnici del Comune hanno fatto dei sopralluoghi, accertando lo stato di abbandono dell'area tale da costituire “un grave degrado ambientale” e una minaccia alla vivibilità del quartiere.

Il primo accertamento ha portato, a inizio luglio, a una comunicazione formale a Italgas, nella quale si chiedeva di intervenire con urgenza: taglio dell’erba e dei rami, potatura delle siepi, rimozione dei rifiuti e delle piante rampicanti che si sporgono sulle pubbliche vie, ma rimasta senza risposta.

Un secondo sopralluogo, effettuato il 24 luglio, ha confermato il degrado e l'assenza di manutenzione. Da qui la decisione del sindaco Marco Russo di firmare, il 1° agosto, l’ordinanza che impone a Italgas di provvedere, entro sette giorni, alla bonifica dell’area, documentando l’avvenuto intervento con materiale fotografico.