Elezioni politiche, Manuel Meles si candida alle parlamentarie del M5S: "A scappare quando la barca affonda sono buoni tutti"

"Mi sono messo a disposizione del M5S candidandomi alle nostre selezioni interne, le 'parlamentarie'".

Questo l'annuncio del capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale a Savona, ex candidato sindaco, Manuel Meles che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre. La sua candidatura però passerà attraverso il voto nel blog grillino.

"È inutile negare il momento di difficoltà che stiamo attraversando in termini di consenso elettorale, a causa di vecchi problemi irrisolti e di scelte politiche poco digerite dall'elettorato: ma a scappare quando la barca affonda sono buoni tutti, ora è il momento di ricostruire e ripartire, perché nonostante tutti i difetti e gli errori, abbiamo sempre cercato di agire per cercare di risolvere i problemi che attanagliano le nostre città, le nostre regioni, il nostro Paese - spiega Meles . Fin dal 2011, quando mi sono attivato in prima persona entrando nel gruppo savonese, mi sono dato da fare nell'interesse della nostra forza politica, contribuendo a farla crescere e a consentirle di raggiungere risultati importanti: senza persone come Milena, Andrea, Eric, Salvatore, Andrea (dai, mi ci metto anche io) e tanti altri che sono passati e tanti che ci sono ancora oggi, in Liguria come in giro per l'Italia, ecco, senza queste persone, che in maniera disinteressata hanno portato avanti idee, proposte, proteste, denunce, lavoro sul territorio, forse non ci sarebbero stati il 25% del 2013 e il 33% del 2018".

Meles e il suo collega in consiglio comunale a Savona Andreino Delfino avevano deciso, dopo la fuori uscita del Ministro Luigi Di Maio dal Movimento per fondare "Insieme per il Futuro", sostenuto dai parlamentari uscenti Simone Valente e Sergio Battelli.

"Ora che le difficoltà aumentano e il consenso diminuisce, diventa fondamentale il lavoro di chi c'è sempre stato: la mia disponibilità, la mia passione, la mia voglia di studiare e approfondire questioni per trovare soluzioni ai tanti problemi dell'Italia non sono mai venute meno e mai verranno meno - conclude Meles - I prossimi mesi richiederanno soluzioni di notevole complessità per rispondere alla crisi economica, alla crisi energetica, al riscaldamento globale: la mia serietà nell'affrontare le problematiche sarà sempre la stessa, anche di fronte a problemi che sembrano più grandi di noi, ma che richiedono semplicemente razionalità, impegno e responsabilità. Avanti, amici, avanti".