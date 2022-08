Max ha trovato casa: una coppia di torinesi adotta il pastore tedesco di 11 anni

Max ha trovato casa. Il pastore tedesco di 11 anni che dopo la morte del padrone Renzo, per problemi familiari, era stato portato in canile a Savona, è stato accolto da una nuova famiglia.

Un lieto fine per l'amico a 4 zampe che è stato adottato da una coppia di torinesi, Carlo Ferraro e Laura Bertacchini che hanno vissuto per anni a Ceriale e che avevano conoscenze comuni con l'ex proprietario.

L'amore per gli animali e il voler aiutare un cane non più giovanissimo, li hanno convinti a poter dare un po' di amore nei confronti di un animale, la cui storia aveva colpito tanti savonesi che avevano dato via sui social ad una grande catena di solidarietà per aiutarlo a trovare una nuova abitazione. "Benvenuto in famiglia Max. Se esiste un al di là, sono sicura che la mia Margottina non sia più sola, Renzo si prenderà cura di lei come noi ci prenderemo cura di Max" ha detto Laura, la nuova padrona che aveva un pastore australiano di nome Margot mancato all'età di 8 anni.

"Immediata è stata la mobilitazione per trovargli una nuova casa e oggi (ieri. ndr), il sogno si è avverato. A volte si parla di coincidenze ma, in questo caso, sono talmente forti le coincidenze che vogliamo credere non siano poi tali. Oggi è S. Lorenzo e ricorre l’onomastico del nostro caro amico scomparso e Max è stato adottato da una coppia di Torino, città natale di Renzo - dice Marco Siri, amico di Renzo Principi e fondatore insieme a lui della pagina Facebook "Savona è" - Questa favola' non poteva finire meglio e sappiamo che Max riceverà tutto l’affetto e le cure che riceveva dal nostro caro e amato Renzo. Vogliamo ringraziare di tutto cuore Laura e Carlo di Torino che lo hanno adottato, gli operatori del canile di Savona che lo hanno accudito nei giorni scorsi, in particolare Stefano Mirabella e, un grosso ringraziamento, alle Sig.re Jose Ascoli e Laura Cantini che fin dal primo momento si erano attivate per ottenere questo meraviglioso risultato. Renzo, amico mio, sono certo che ci sia il tuo zampino in tutto questo confessalo. Da dove sei ora, hai fatto in modo che il tuo Max potesse ricevere le cure e l’amore che gli hai sempre dato: ora puoi riposare in pace e sarai sempre nel nostro cuore".