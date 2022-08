Coppia aggredita a Cairo Medievale, uno degli assalitori colpisce con un pugno un carabiniere: arrestato

Una coppia aggredita al termine dei festeggiamenti di Cairo Medievale. L'episodio è accaduto nella notte. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cairo Montenotte sono intervenuti in corso Marconi, su disposizione della Centrale Operativa, per un’aggressione nei confronti di due giovani di nazionalità italiana da parte di quattro giovani nordafricani, presumibilmente scoppiata per futili motivi.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di fermare e identificare i quattro che si stavano già allontanando a piedi dal luogo della lite e che presentavano tutti evidenti segni di colluttazione sul corpo. Durante la perquisizione uno di questi, un venticinquenne di origine marocchina, residente a Cairo Montenotte, noto ai militari perché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, prima si è opposto alla perquisizione, poi ha colpito con un pugno un carabiniere in servizio che ha riportato una prognosi di tre giorni.

Si sono quindi chiuse le manette ai polsi e aperta la camera di sicurezza dove il venticinquenne è stato collocato in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà questa mattina presso il Palazzo di Giustizia di Savona.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata ancora assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.