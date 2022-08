Radio Onda Ligure 101 cerca due collaboratori per Sagralea

In occasione del ritorno del grande appuntamento con Sagralea da giovedì 18 agosto a domenica 21 agosto Radio Onda Ligure 101 cerca due persone da inserire nel proprio staff con il compito di accoglienza all’ingresso della manifestazione e distribuzione materiale informativo all’uscita della stessa.



In particolare le figure ideali potrebbero essere una coppia oppure due amiche/amici molto in sintonia fra loro per l’interpretazione di due personaggi (supereroi piuttosto che delle favole) con l’incarico di accogliere i visitatori (informazioni, foto e selfie etc, etc…) al loro arrivo a Sagralea 2022 e salutare alla conclusione della serata consegnando loro depliant promozionali.



Per info chiamare in orario ufficio allo 0182-540551 o scrivete una mail a segreteria@ondaligure.it".