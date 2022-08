Spettacolo pirotecnico a Varazze, modifiche al servizio di Tpl Linea

Avviso su modifiche al servizio di trasporto pubblico locale a Varazze.

Al fine di consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico saranno temporaneamente chiuse le seguenti vie cittadine:

- dalle ore 22.30 alle 23.30 del 15/08/2022 viale Nazioni Unite;

- dalle ore 21.00 alle ore 23.30 del 15/08/2022 S.S.n°1 Aurelia nel tratto compreso tra le vie Nino Bixio e Buranello.

I cambiamenti alla viabilità comporteranno modifiche anche al servizio di trasporto pubblico locale. Gli autobus della linea 30 dalle ore 21.00 avranno il seguente percorso:

- direzione Genova – normale percorso fino al porto di Varazze, svolta in via Carlo Nocelli, via Baglietto, via Battisti, piazza Santa Caterina e poi normale percorso;

- direzione Savona - svolta a destra in piazza Santa Caterina, via C. Battisti, via Baglietto, via Carlo Nocelli e poi normale percorso.

Saranno attivate le seguenti fermate:

- presso la rotonda a monte di viale Nazioni Unite, per la sola direzione Varazze Piani;

- in via Baglietto, presso l’area riservata ai taxi prima della rotonda di viale Nazioni Unite, per la sola direzione di Savona.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).