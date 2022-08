Climber non riesce più né a scendere né a salire: recuperata dall'elisoccorso (FOTO e VIDEO)

Disavventura durante un'arrampicata per due turisti finalesi avventuratisi nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 agosto, su di una via nella parete del settore Perti Nord, nel finalese.

Due turisti olandesi, marito e moglie, dopo essersi calati in cordata hanno dovuto avvertire intorno alle 19.20 i soccorritori perché, mentre lui è riuscito a raggiungere la cima della falesia lei (classe 1974) è rimasta bloccata all'ultimo tiro, non riuscendo più né a salire né a scendere

Sul posto è arrivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria assieme ai vigili del fuoco che hanno effettuato lo svincolo in parete. La donna è quindi stata recuperata dall'elisoccorso Grifo 1 che l'ha trasportata in buone condizioni di salute al campo sportivo di Finale Ligure dove ad attenderla c'era il personale della Croce Verde di Finalborgo che, valutato il suo stato, non ha nemmeno predisposto il trasferimento al pronto soccorso.