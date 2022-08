Ruba zaino in uno stabilimento balneare, fermato dai carabinieri oppone resistenza: 30enne albanese arrestato a Finale Ligure

Si è introdotto all'interno di uno stabilimento balneare rubando uno zaino contenente alcuni effetti personali e un iPhone del valore di 1.000 euro.

Nella giornata di ieri attorno alle ore 17 i carabinieri della stazione di Finale Ligure hanno individuato, grazie al sistema di localizzazione del cellulare, e fermato un 30enne albanese, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, colpito da un provvedimento di espulsione.

L'uomo, si trovava in un vicino residence con ancora parte della refurtiva, ha cercato di confondersi con gli ospiti della struttura. Alla vista dei militari si è dato alla fuga venendo però raggiunto e bloccato dai militari dopo un inseguimento di alcuni metri.

Il 30enne ha subito opposto resistenza non fornendo le generalità per l’identificazione. Tratto in arresto dai carabinieri, dai successivi controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale, sottoposto alla misura degli obblighi di firma, con un provvedimento di espulsione a carico.

Su disposizione del Pm di turno è stato ristretto, temporaneamente, all’interno delle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Albenga, in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Savona, previsto per la mattinata odierna.