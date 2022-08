Beccato in flagranza a spacciare nel quartiere di Santa Rita a Savona. Daspo urbano per due anni

Un Daspo urbano nei confronti di un uomo colto in flagranza di reato è il frutto dei controlli della Polizia di Stato per prevenire la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti effettuati nei diversi quartieri di Savona, tra gli altri, nello scorso mese di luglio.

Il provvedimento è stato emesso sulla base dell’attività dei poliziotti della Squadra Mobile che aveva portato all’arresto in flagranza dell’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e al sequestro di cocaina e di una somma di denaro in contanti.

A seguito di tale misura l’arrestato non potrà accedere né stazionare per due anni nelle vicinanze in locali pubblici quali bar, pub, caffetterie, enoteche, ristoranti o trattorie situati nel quartiere di Santa Rita.