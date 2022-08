Ferragosto movimentato nel savonese: arresti, denunce, Daspo, multe e contestazioni amministrative

Un ponte di Ferragosto decisamente movimentato nel savonese per la Polizia di Stato: una persona arrestata, 13 persone denunciate, un Daspo Urbano e 1 Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno emessi dal Questore di Savona, oltre a diverse violazioni di carattere amministrativo contestate in sede di controllo ad esercizi pubblici ed una settantina di contravvenzioni al Codice della Strada elevate. Questo il bilancio a fronte di oltre 1800 persone identificate e più di 400 veicoli controllati da circa un centinaio di pattuglie.

Nello specifico, il Daspo Urbano è stato emesso dal Questore a carico di una persona arrestata per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, impedendone la frequentazione di bar e locali pubblici nel savonese per una durata di 2 anni, ed un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni ad Alassio ad una persona arrestata per danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale nello stesso comune.

Costante l’attenzione degli agenti rivolta ai luoghi di maggiore aggregazione, ai locali, alle spiagge e a tutti quei contesti in cui tradizionalmente si creano situazioni particolarmente rilevanti sul piano dell’ordine e sicurezza pubblica.

Anche sul fronte dell’attività dei locali pubblici, l’attenzione è stata elevatissima. Molti, infatti, i controlli effettuati, che hanno portato il Questore di Savona a chiudere un locale a Varazze che organizzava eventi e serate senza aver le necessarie autorizzazioni e un locale a Loano che somministrava alcolici a minori.

La task force messa in campo ha avuto come obiettivo quello di garantire la sicurezza di tutti nel periodo in cui la provincia di Savona vede il maggior numero di presenze, con un occhio particolare ai locali notturni, di grande richiamo soprattutto per i giovanissimi.