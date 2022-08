Loano, sul Molo Kursaal appuntamento con le “Letture all'alba”

Domenica 21 agosto alle 6 il Molo Kursaal di Loano ospiterà “E/stati d'animo”, nuovo momento dedicato alla letteratura e alla musica.

I lettori di #cosavuoichetilegga Paola paolino, Susy Minutoli, Graziella Ghezzi, Donata Marchesini, Anastasia Moreno, Monica Maggi interpreteranno ad alta voce testi di autori classici e contemporanei con l’accompagnamento di brani musicali suonati dal vivo in acustica da Davide Nari al sax e Renato Procopio alla chitarra.

L'appuntamento sarà arricchito dalle coreografie del corpo di ballo diretto da Irene Ciravegna. A fare da sfondo, lo spettacolo del sorgere del sole in riva al mare.

L'appuntamento rientra nell'ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Collaborano all'evento gli Amici della Biblioteca “Antonio Arecco” di Loano e la Federazione Italiana Teatro Amatori. L'ingresso è libero, i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme anticovid in vigore.