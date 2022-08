Il maltempo fa slittare "I Birrai di Offenburg": evento rinviato al 23 e 24 agosto

Causa maltempo la manifestazione "I Birrai di Offenburg" (inizialmente prevista per il 17 ed il 18 agosto) è stata spostata al 23 e 24 agosto

La suggestiva location è sempre il bosco di Ranzi sulla collina alle spalle di Pietra Ligure

“Le previsioni meteo, che prevedono fenomeni anche molto intensi, purtroppo non ci lasciano alternative - spiegano gli organizzatori - Grazie alla straordinaria disponibilità di volontari, Comune di Pietra Ligure, artisti e tecnici siamo comunque felici di essere riusciti a rimandare la festa a settimana prossima”

Il programma musicale (che a breve verrà aggiornato) prevede comunque concerti live a partire dalle 22

I Birrai di Offenburg è un gemellaggio enogastronomico tra due tradizioni culinerie diverse, tra la bionda birra e il rosso Nostralino, tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della Cucina Ligure.

In un alternanza tra gusti e sapori differenti si potrà scegliere tra i Wurstel grigliati accompagnati dagli immancabili crauti e il coniglio alla Ligure, tra il galletto e lo stinco di maiale, tra il risotto alla birra, gli gnocchi con speck e radicchio o le trofie pesto patate e fagiolini, tra il tagliere di affettati e formaggi, l'insalata di farro, la panissa o i ravioli fritti, tra la tipica cheese cake tedesca (kasekuchen) e le nostre dolcissime frittelle di mele

Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2022 dal Birrifico Kronen e spillati in bicchieri rigorosamente di vetro: la bionda Pils, la bianca Weiss e la classica Export

La cantina Ligure propone: Nostralino Rosso, Nostralino Bianco, Pigato (tutti e prodotti dal Circolo Giovane Ranzi con l'etichetta 1919) e un Brut ligure

Sarà attivo anche in questa occasione l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, di pagarli direttamente on line con carta di credito o tramite i circuiti Satispay e Paypall evitando così la coda alle casse.

Tutte le sere inoltre giochi per bambini.

Ampio parcheggio auto e moto