Irruzione e tentato furto alla Croce Bianca di Savona: un 18enne straniero fermato dalla Polizia

E' un diciottenne straniero il presunto responsabile della spaccata alla sede della Croce Bianca di Savona avvenuta nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 agosto individuato dalla Polizia e denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato e per inottemperanza a un Ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale

Le volanti sono intervenute alle prime ore del mattino su segnalazione degli operatori della pubblica assistenza i quali, all’apertura della sede, hanno trovato il vetro della porta esterna lato via Montenotte infranti e, all'interno, evidenti segnali di un'intrusione, oltre alla rottura del vetro di una porta interna.

Grazie alle indagini avviate dagli agenti intervenuti, tramite la visione delle immagini della videosorveglianza, insieme agli accertamenti effettuati con l’ausilio dei poliziotti della Polizia Scientifica che hanno rilevato la presenza di tracce di sangue, si è potuto individuare il presunto responsabile che era stato trasportato, proprio in quelle ore, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo per una ferite a una gamba.

Rintracciato in ospedale privo di documenti, sono stati avviati gli accertamenti necessari alla sua identificazione che hanno fatto emergere alcuni precedenti penali a suo carico che avevano portato, come detto, al provvedimento dell'autorità giudiziaria milanese.

Dopodiché sia le immagini delle telecamere di sorveglianza e le ferite riportate, hanno fugato diversi dubbi sulla compatibilità tra la sua persona e quella dell'autore dell'intrusione con tanto di tentativo di furto andato però a cattivo fine.

L'episodio ha fatto scattare ulteriori indagini per far luce sugli altri analoghi episodi di danneggiamento e furto avvenuti in città nelle scorse settimane.