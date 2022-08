Fa irruzione nella sede della Croce Bianca di Savona rompendo due porte: immortalato dalle telecamere (FOTO)

Entra nella sede della Croce Bianca di Savona ma non trova nulla da rubare e se ne va a mani vuote.

Questa notte, lato via Montenotte, sarebbe stata sfondata la porta finestra della segreteria della pubblica assistenza savonese, da un uomo, un 18enne, con un pezzo d'asfalto.

Entrato dentro la sede avrebbe rotto anche un'altra porta vetro.

"Ci sono stati più danni che altro, prima ha rotto lato via Montenotte e poi ha sfondato un'altra porta e lì si deve essere tagliato, nel filmato infatti si vede che zoppicando è andato via e ha chiamato i soccorsi dicendo che era caduto con la moto ed è stato trasportato in ambulanza, ma le ferite non erano riconducibili ad una caduta - ha detto il milite Rino Lupo - I militi che sono intervenuti si sono accorti che qualcosa non quadrava e allora hanno chiamato la polizia, lo hanno fermato in pronto soccorso e le forze dell'ordine sono andati a prenderlo. Abbiamo speso 300 euro più iva per i vetri. È drammatico ciò che stiamo vivendo, siamo amareggiati".

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza però lo inchiodano, con la polizia che sta facendo tutte le indagini del caso.

Il giovane, secondo quando riferito avrebbe colpito anche una macelleria in via Luigi Corsi.