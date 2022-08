L'Università e il mondo della geografia in lutto per la scomparsa della docente Antonella Primi: aveva insegnato al Campus di Savona

Una scomparsa improvvisa, a soli 58 anni, che hanno gettato nello sconforto il mondo dell'università, della geografia e tutte le persone, i tanti studenti, che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto è infatti mancata Antonella Primi, professore associato in Geografia all'università degli studi di Genova, indirizzo Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia.

Insegnava la materia geografica nei corsi di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Lettere e Lingue e Culture Moderne e nel Corso Magistrale in Scienze Storiche. Al Campus universitario di Savona per anni ha insegnato geografia della comunicazione all'interno del corso di Scienze della Comunicazione.

I suoi campi di ricerca si concentravano sullo sviluppo sostenibile, problematiche ambientali, educazione ambientale; la pressione demografica e turistica sulle aree costiere; la gestione integrata dell’area costiera, analisi degli usi delle risorse costiere; ocean literacy e ocean citizenship; ecomusei e identità territoriale, beni culturali; turismo, turismo senior, turismo sostenibile, turismo esperienziale; GIS (Geographical Information Systems), GIS partecipativi; didattica della geografia; geografia della comunicazione, divario digitale e relativi indici di valutazione, geografia di genere; studi geostorici sul territorio ligure e mitigazione del rischio.

E' stata inoltre autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche.

"Ciao Antonella. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto si è spenta Antonella Primi, colpita da un male tanto improvviso quanto crudele, che nel volgere di pochi giorni ha portato alla Sua scomparsa. La prof.ssa Antonella Primi era Presidente della Sezione AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - sezione Liguria e della Sezione AIIG Genova, candidata per il Consiglio Centrale per il mandato 2022-2026. Antonella aveva accettato di candidarsi con la disponibilità e con il senso di responsabilità che le erano proprie - dicono Riccardo Morri, presidente nazionale dell'AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Una persona, una Donna, spinta da sincera passione, sempre estremamente motivata, guidata da una sana determinazione: tra le tante dimostrazioni di affetto e di sincero cordoglio espresse dalle socie/soci e dalle colleghe/colleghi raggiunti da questa tristissima notizia, la parola infatti che più spesso ricorre associata al nome di Antonella è 'umiltà'. Nella sua attività di ricercatrice, di docente (anche naturalmente di didattica della geografia) presso l’Università di Genova e di socia AIIG, Antonella infatti si approcciava a persone, argomenti ed esperienze sempre con discrezione e con una chiara disponibilità al confronto, doti umane e professionali che da novizio Presidente nazionale AIIG avevo imparato a conoscere e apprezzare in occasione delle conversazioni telefoniche e durante il Convegno AIIG di Salerno del 2019 in vista del suo futuro impegno alla guida dell’AIIG Liguria, consapevole dell’importanza del compito cui intendeva, come sempre, adempiere al meglio delle proprie possibilità".

"A nome di tutto il Consiglio Centrale uscente e dell’ AIIG - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia tutta desidero esprimere e condividere con tutte le socie/soci e le persone vicine ad Antonella e all’AIIG un profondo sentimento di tristezza e di vivo dolore per la grande perdita sul piano umano prima ancora che professionale determinata dalla Sua prematura e inattesa morte. Naturalmente l’AIIG si spenderà in tutte le sedi e le occasioni possibili per rendere omaggio al lavoro e all’impegno di Antonella Primi nella promozione e nella valorizzazione dell’educazione geografica e della tradizione degli studi geografici, di cui le energie profuse nella partecipazione alla Notte Internazionale della Geografia e le recenti progettualità tese alla patrimonializzazione dei beni geocartografici custoditi presso i locali dell’Università di Genova in via Cesare Balbi rappresentano solo una delle tante possibili e vivide testimonianze. Ciao Antonella" conclude Morri.

"SOS Geografia si unisce alla comunità dei geografi, dei docenti e a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato la Prof.ssa Antonella Primi per manifestare il proprio dolore per la sua improvvisa e inaspettata scomparsa. Antonella era docente all'Università di Genova e Presidente dell'AIIG Liguria. Ci mancherà molto la sua umanità e la sua voglia di fare. RIP" il messaggio di cordoglio della pagina Facebook.

"Con profonda tristezza abbiamo appreso della morte di Antonella Primi, scomparsa dopo una malattia che si era venuta manifestando nel corso della sua partecipazione al Congresso dell’UGI tenutosi a Parigi nello scorso mese di luglio e in breve tempo la ha rubata a tutti noi. 58 anni, era professoressa associata di Geografia presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova, e presidente della sezione dell’AIIG della Liguria e della Sezione di Genova-Savona - il ricordo dell'Associazione dei Geografi italiani - I suoi interessi di ricerca hanno toccato numerosi ambiti della disciplina geografica: dalla didattica della Geografia alla Geografia delle aree marittime e costiere, per focalizzare, in ultimo, la propria attenzione di studiosa sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale. Di lei tutti noi conoscevamo bene la competenza scientifica e didattica, la capacità di lavoro ed organizzativa e la sua passione per la Geografia. Si può a buon diritto affermare che Antonella ha dedicato alla Geografia ed alla diffusione della cultura geografica (nessuno può dimenticare l’impegno da lei profuso per la riuscita delle Notti della Geografia) gran parte della propria vita, come è ben illustrato dalle sue oltre 80 pubblicazioni, la partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei ed i contributi portati in tanti convegni e congressi. Le geografe ed i geografi si stringono attoniti attorno ai familiari di Antonella".